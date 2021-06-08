Областные дороги ремонтируют в Туркестанской области

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области ведется средний ремонт одной из важнейшей дорожной артерии областного значения КХ-3 «Коксаек-Аксу-Шаян-Мынбулак», соединяющей Сайрамский и Толебийский районы. Общая протяженность трассы составляет 22,5 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Заказчиком выступило областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

На сегодняшний день уже отремонтировано 14 км этой автодороги, оставшиеся 8,5 км планируется завершить в июнь текущего года. Ремонтные работы проводит подрядная организация ТОО «СитиСтрой». В настоящее время строительные работы ведутся в районном центре – в селе Аксукент.







