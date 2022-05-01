Областной центр реабилитации реконструируют в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Современный центр для полного курса реабилитации построят в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Необходимость развития медицинской реабилитации в Жамбылской области пояснил руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев.

«Нельзя недооценивать важность медицинской реабилитации в системе здравоохранения, - сказал Асет Калиев. - Возможности этой сферы расширяются, реабилитация позволяет сохранить и эффективно укрепить здоровье пациента. Различные этапы оказания медицинской помощи помогают в восстановлении утраченных функций из-за болезни или травмы. Благодаря реабилитации можно предупредить осложнения, помочь больному приспособиться к самообслуживанию, приготовить его к обычной жизни и трудовой деятельности при новых обстоятельствах».

По его словам, пандемия COVID-19 подтвердила необходимость совершенствования медицинской реабилитации, внедрения современного оборудования и технологий в эту сферу.

«В живописной зоне Тараза расположен областной реабилитационный центр. Учреждение имеет профессионально подготовленный персонал, сплоченную команду специалистов. Центр - основной координатор организации медицинской реабилитации в области. К сожалению, здание нуждается в капитальном ремонте и требует условий современного формата», - подчеркнул спикер.

Территория центра позволяет дополнительно построить современный корпус с переходом к имеющемуся зданию. На участке есть свободная площадь в 3,5 га. Строительство дополнительного корпуса сделает центр доступным для всех возрастных групп. Широкий спектр медицинской реабилитации смогут получить все нуждающиеся, заявил Асет Калиев.

Проектно-сметная документация подготовлена и в ближайшее время пройдет государственную экспертизу.

«Обновленный реабилитационный центр поспособствует снижению степени инвалидности, улучшению качества жизни пациентов. Жители будут обеспечены доступной и качественной реабилитацией, с большей долей вероятности пациент сможет сохранить способность к работе и социализации», - резюмировал руководитель облздрава.

Жамбылский областной реабилитационный центр «Материнство и детство» расположен близ сакрального объекта Тектурмас на берегу реки Талас. Построенный в 1985 году как санаторий-профилакторий для рабочих химической промышленности региона, в годы независимости Казахстана это уникальное реабилитационное медицинское учреждение было перепрофилировано. В апреле 1996 года был открыт областной реабилитационный центр «Материнство и детство», предназначенный для оказания лечебной и реабилитационной помощи беременным женщинам и детям, мамам по уходу за детьми до шести лет. Преимуществом пребывания в санатории пользуются жители отдаленных сельских районов, малообеспеченные и многодетные семьи. В центре оказывается реабилитационная помощь взрослым и детям по таким основным профилям, как неврология и нейрохирургия, травматология и ортопедия и другим.