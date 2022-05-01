РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:17, 01 Май 2022 | GMT +6

    Областной центр реабилитации реконструируют в Таразе

    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Современный центр для полного курса реабилитации построят в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Необходимость развития медицинской реабилитации в Жамбылской области пояснил руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев.

    «Нельзя недооценивать важность медицинской реабилитации в системе здравоохранения, - сказал Асет Калиев. - Возможности этой сферы расширяются, реабилитация позволяет сохранить и эффективно укрепить здоровье пациента. Различные этапы оказания медицинской помощи помогают в восстановлении утраченных функций из-за болезни или травмы. Благодаря реабилитации можно предупредить осложнения, помочь больному приспособиться к самообслуживанию, приготовить его к обычной жизни и трудовой деятельности при новых обстоятельствах».

    По его словам, пандемия COVID-19 подтвердила необходимость совершенствования медицинской реабилитации, внедрения современного оборудования и технологий в эту сферу.

    «В живописной зоне Тараза расположен областной реабилитационный центр. Учреждение имеет профессионально подготовленный персонал, сплоченную команду специалистов. Центр - основной координатор организации медицинской реабилитации в области. К сожалению, здание нуждается в капитальном ремонте и требует условий современного формата», - подчеркнул спикер.

    Территория центра позволяет дополнительно построить современный корпус с переходом к имеющемуся зданию. На участке есть свободная площадь в 3,5 га. Строительство дополнительного корпуса сделает центр доступным для всех возрастных групп. Широкий спектр медицинской реабилитации смогут получить все нуждающиеся, заявил Асет Калиев.

    Проектно-сметная документация подготовлена и в ближайшее время пройдет государственную экспертизу.

    «Обновленный реабилитационный центр поспособствует снижению степени инвалидности, улучшению качества жизни пациентов. Жители будут обеспечены доступной и качественной реабилитацией, с большей долей вероятности пациент сможет сохранить способность к работе и социализации», - резюмировал руководитель облздрава.

    Жамбылский областной реабилитационный центр «Материнство и детство» расположен близ сакрального объекта Тектурмас на берегу реки Талас. Построенный в 1985 году как санаторий-профилакторий для рабочих химической промышленности региона, в годы независимости Казахстана это уникальное реабилитационное медицинское учреждение было перепрофилировано. В апреле 1996 года был открыт областной реабилитационный центр «Материнство и детство», предназначенный для оказания лечебной и реабилитационной помощи беременным женщинам и детям, мамам по уходу за детьми до шести лет. Преимуществом пребывания в санатории пользуются жители отдаленных сельских районов, малообеспеченные и многодетные семьи. В центре оказывается реабилитационная помощь взрослым и детям по таким основным профилям, как неврология и нейрохирургия, травматология и ортопедия и другим.


    Теги:
    Жамбылская область Здравоохранение Строительство
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!