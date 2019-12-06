Областная газета «Оңтүстік Қазақстан» отметила свой 95- летний юбилей

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Областная газета «Оңтүстік Қазақстан» отметила свой 95- летний юбилей. По этому поводу в Туркестане состоялось торжественное мероприятие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

По случаю юбилея редакции газеты «Оңтүстік Қазақстан» были вручены поздравительные телеграммы от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, ряда депутатов Сената, министра информации и общественного развития РК Даурена Абаева, пресс-секретаря Президента РК Берика Уали. С приветственным словом выступил заместитель акима области Сакен Калкаманов.





«Это радостное событие не только для коллектива редакции газеты, а общий праздник для всех жителей Туркестанской области. Ведь «Оңтүстік Қазақстан» является изданием для всех - как «қарашаңырақ», так как газета имеет свою интересную историю создания. Основателями печатного издания были известные национальные деятели Султанбек Кожанов и Турар Рыскулов. Свое начало она берет с газеты «Ак жол», в ней остались следы и неповторимая стилистика статей таких великих личностей, как А.Бекейханов,





Х.Досмухаммедов, М.Дулати, Н.Торекулов, М.Жумабаев,М.Ауезов, а главными редакторами были О.Жандосов, О.Исаев, Б.Кенжебаев. «Оңтүстік Қазақстан» является фундаментальным изданием, представляющим собой своеобразную школу сферы журналистики. Это мастерская национальной журналистики. Здесь работали преемники, талантливые поэты, видные писатели казахской журналистики», - отметил Сакен Калкаманов, зачитав далее поздравительное письмо от имени акима области Умирзака Шукеева.





В ходе торжества с поздравлениями выступили от имени депутатов областного маслихата Саттар Куашбаев, заместитель председателя областного совета ветеранов Урзада Айтореева, первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсенбай Тажибаев, почетный журналист Казахстана Байдулла Конысбек, председатель Туркестанского областного филиала Союза журналистов Казахстана Галымжан Елшибай.

В ходе празднования юбилея ветерану газеты Садиле Кадееву было присвоено звание почетного журналиста Казахстана. В то же время, сотрудники и ветераны редакции, постоянные авторы и активные читатели получили благодарственное письмо акима области, грамоты областного маслихата, благодарственные письма от различных государственных органов, партий и общественных организаций.





На праздничном мероприятии звучали песни в исполнении известных певцов таких как Максат Айтжанов, Куралай Сатмухаметова, Майгуль Труккельдиева и других артистов. В завершение торжественного события прозвучала песня «Мен қазақпын» в исполнении талантливого, юного певца Сагына Омирбая, которому всего 9 лет.





После завершения торжественной части состоялся форум на тему « Региональные СМИ: проблемы и перспективы», в обсуждении которой приняли участие представители СМИ, специально приехавшие на юбилей.







