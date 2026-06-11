Областная делегация ЗКО ознакомилась с передовым опытом нефтехимического производства

В рамках рабочего визита в провинцию Ляонин Китайской Народной Республики делегация Западно-Казахстанской области во главе с акимом региона Нариманом Турегалиевым посетила город Цзиньчжоу.

Город с более чем двухтысячелетней историей расположен на побережье Бохайского залива на северо-востоке Китая. Сегодня здесь проживает около 3 миллионов человек. Благодаря своему стратегическому положению и крупному морскому порту Цзиньчжоу становится важным международным транспортно-логистическим узлом, играющим значительную роль в сухопутных и морских перевозках, а также активно развивается как крупный торговый центр.

В ходе визита представители региона посетили ряд промышленных предприятий и ознакомились с передовыми производственными технологиями. Первая двусторонняя встреча состоялась на площадке компании PetroChina Jinzhou Petrochemical Company. Исполнительный директор предприятия Юань Цинбинь представил историю развития завода и его производственный потенциал.

Фото: пресс-служба акима Западно-Казахстанской области

На предприятии с годовым доходом свыше 30 млрд юаней трудятся более 6 тысяч человек. Нефтехимический комплекс является мировым лидером по объемам производства высокопрочных углеродных материалов, востребованных при изготовлении аккумуляторов для электромобилей и в металлургической промышленности. Компания также выпускает электронный технический спирт классов G3 и G5, используемый для очистки смартфонов и компьютерных микрочипов, что позволило Китаю значительно снизить зависимость от импорта. Предприятие активно внедряет цифровые решения и полностью автоматизировало производственные процессы.

Фото: пресс-служба акима Западно-Казахстанской области

В ходе встречи заместитель акима Западно-Казахстанской области Тлепберген Каюпов представил инвестиционный потенциал региона и отметил важность диверсификации экономики области.

— По итогам четырех месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал составил 182,6 млрд тенге, что на 17 процентов превышает показатель аналогичного периода 2025 года. У региона имеются все возможности для дальнейшего наращивания этих показателей. Западно-Казахстанская область уже выстроила тесные связи с пятью провинциями Китая. Накануне административный центр области и город Цзиньчжоу стали городами-побратимами. Уверен, что этот шаг придаст новый импульс развитию двустороннего сотрудничества и деловых контактов, — отметил Тлепберген Каюпов.

Фото: пресс-служба акима Западно-Казахстанской области

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему взаимодействию и договорились детально проработать возможности реализации совместных проектов.