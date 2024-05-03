Областная Ассамблея народа Казахстана приняла участие в акции «Таза Қазақстан»

Сегодня этнокультурные объединения вышли на очередной субботник. Место встречи – Аллея дружбы, которая была высажена в рамках празднования Дня единства еще в 2019 году на набережной по улице Гашека. Инициатива создания аллеи принадлежит корейской общине Костанайской области. Идею поддержали все этнокультурные центры и сегодня на набережной растут березы и ясени, высаженные руками представителей общин, передает агентство Kazinform.

— Сегодня мы вышли на общереспубликанский субботник, ведь аллея находится под пристальным вниманием этнокультурных центров. У нас есть график полива, летом все деревья поливаются. Если какие-то саженцы погибли в зимний период, мы высаживаем новое дерево. Мы поддерживаем нашего Президента в том, что благоустройство и озеленение нашей страны — дело огромной государственной важности, — говорит председатель корейской общины Ульяна Ким.

К экологической акции присоединились и члены молодежного движения «Ассамблея жастары» Костанайской области. Ребята всегда с удовольствием поддерживают предложения Главы государства, особенно в деле бережного отношения к природе.