Область Улытау — в числе лучших регионов Казахстана по социально-экономическому развитию
Под председательством Премьер-Министра РК Олжаса Бектенова накануне состоялось заседание Правительства, на котором были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за первое полугодие 2026 года, передает агентство Kazinform.
В ходе заседания были высоко оценены показатели социально-экономического развития области Улытау. По ряду ключевых направлений регион вошел в число лидеров республики.
По информации акимата области Улытау, по итогам января–июня 2026 года рост экономики области составил 17 %, что позволило региону занять 2-е место среди всех регионов Казахстана.
Кроме того, по темпам развития отдельных отраслей область Улытау заняла 1-е место в республике. В частности:
- рост объема строительных работ — в 3,3 раза;
- объем частных инвестиций — в 2,2 раза.
По показателю ввода жилья регион также вошел в число лидеров, заняв 3-е место в стране с ростом 14 %.
Достигнутые результаты наглядно свидетельствуют об увеличении инвестиционной активности в области Улытау, динамичном развитии строительной отрасли и устойчивом росте экономики региона.