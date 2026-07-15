Область Улытау — в числе лучших регионов Казахстана по социально-экономическому развитию

Под председательством Премьер-Министра РК Олжаса Бектенова накануне состоялось заседание Правительства, на котором были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за первое полугодие 2026 года, передает агентство Kazinform.

В ходе заседания были высоко оценены показатели социально-экономического развития области Улытау. По ряду ключевых направлений регион вошел в число лидеров республики.

По информации акимата области Улытау, по итогам января–июня 2026 года рост экономики области составил 17 %, что позволило региону занять 2-е место среди всех регионов Казахстана.

Кроме того, по темпам развития отдельных отраслей область Улытау заняла 1-е место в республике. В частности:

рост объема строительных работ — в 3,3 раза;

объем частных инвестиций — в 2,2 раза.

По показателю ввода жилья регион также вошел в число лидеров, заняв 3-е место в стране с ростом 14 %.

Достигнутые результаты наглядно свидетельствуют об увеличении инвестиционной активности в области Улытау, динамичном развитии строительной отрасли и устойчивом росте экономики региона.