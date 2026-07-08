Область Улытау первой в стране построила все ветеринарные объекты на 2026 год

Область Улытау стала первым регионом Казахстана, полностью завершившим строительство всех запланированных на 2026 год ветеринарных объектов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата области Улытау.

В рамках реализации поручений Главы государства по укреплению ветеринарной безопасности и развитию агропромышленного комплекса в области Улытау успешно продолжается работа по модернизации ветеринарной инфраструктуры.

В целях повышения эффективности ветеринарной службы, обеспечения сельских населенных пунктов современной инфраструктурой и профилактики заболеваний животных в регионе ведется масштабное строительство ветеринарных объектов за счет средств республиканского бюджета, выделенных в виде трансфертов общего характера.

По результатам проведенного анализа потребности в области Улытау на 2026–2027 годы предусмотрено строительство 53 ветеринарных объектов. На реализацию данного проекта Правительством выделено 1,4 млрд тенге. В текущем году запланировано строительство 22 ветеринарных объектов стоимостью 570 млн тенге, а в 2027 году — еще 31 объекта на сумму 836,5 млн тенге.

Фото: акимат области Улытау

На сегодняшний день строительство всех 22 модульных ветеринарных объектов, запланированных на 2026 год, полностью завершено, они введены в эксплуатацию. Таким образом, область Улытау стала первым регионом страны, полностью выполнившим план текущего года по развитию ветеринарной инфраструктуры. Все объекты переданы на баланс государственных веторганизаций и уже используются для оказания услуг населению.

Ввод в эксплуатацию новых объектов значительно укрепил материально-техническую базу государственной ветеринарной службы региона. Все здания обеспечены необходимыми инженерными коммуникациями и оснащены в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями. В каждом объекте предусмотрены служебные кабинеты для специалистов, помещения для хранения ветеринарных препаратов и биологических материалов, специальные устройства для безопасной фиксации животных, а также оборудование, необходимое для проведения ветеринарных мероприятий.

Фото: акимат области Улытау

Это позволит своевременно и качественно проводить профилактическую вакцинацию, диагностические исследования, идентификацию животных и другие противоэпизоотические мероприятия. Кроме того, значительно повысится доступность ветеринарных услуг для жителей отдаленных сельских населенных пунктов, а качество оказываемых услуг выйдет на новый уровень.

Построенные ветеринарные пункты соответствуют международным стандартам Всемирной организации здоровья животных (WOAH). Это способствует укреплению биологической безопасности региона, предупреждению распространения особо опасных болезней животных, сохранению благополучной эпизоотической ситуации и обеспечению продовольственной безопасности.

Фото: акимат области Улытау

Последовательное развитие ветеринарной инфраструктуры является одним из ключевых факторов устойчивого развития сельского хозяйства, повышения благосостояния населения и обеспечения ветеринарной безопасности страны. Работа в данном направлении в области Улытау будет продолжена и в последующие годы, заключили в акимате области Улытау.