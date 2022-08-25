25 Августа 2022 14:57

Обладатели «Алтын белгі» стали чаще выбирать педагогические специальности – Минпросвещения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов заявил, что до 2025 года в стране должно быть построено 1000 школ, а для этого нужны более 100 тыс. квалифицированных педагогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе Алматинского образовательного форума модератор Нурлан Киясов заявил, что в этом году по итогам Национального квалифицированного тестирования 75% выпускников педагогических вузов не прошли пороговый балл.

«Из этого вытекает вопрос, не будет ли острый дефицит педагогических кадров в будущем?» - спросил модератор у министра.

«Да, действительно это очень важный вызов. Президент поставил задачу и мы видим, что такая необходимость есть, до 2025 года порядка 1 млн ученических мест мы должны ввести. Это минимум 1000 школ. Но для нас вызовом является не строительство этих 1000 школ, а подготовка кадров для этих школ. Более 100 тыс. педагогов нам понадобится. Они должны быть высококвалифицированными. Их подготовка для нас является очень большим вызовом. Мы в этом году впервые ввели процедуру сертификации. Порядка 27% только смогли пройти сертификацию и получить возможность работать в школе», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Глава Минпросвещения напомнил, что будучи министром образования и науки он отозвал лицензии у 36 вузов, которые не позволяли получать будущим педагогам качественные знания.

«Мы помним, что 3-4 года назад провели большую реформу и дали академическую свободу вузам. У педагогических вузов программы были очень регламентированными, их типовые учебные планы не позволяли студентам адаптироваться под запросы рынка труда. Поэтому сейчас у нас принимается комплекс мер. Сертификация остается, диплом о педагогическом образовании, конечно, имеет важную роль, но мы говорим, что после получения диплома, для вхождения в профессию, для того, чтобы прийти в школу, будущим педагогам обязательно надо пройти Национальное квалификационное тестирование, где они сдают и показывают свои предметные знания и методику преподавания. На этой позиции мы остаемся», - добавил министр.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что внедряется новая система переподготовки педагогов, предусмотрен «боковой вход» в профессию педагога.

«К примеру, у нас есть химики, но они не являются учителями химии, или историки, это научное направление, но они тоже не являются учителями истории. Мы приняли решение дать им возможность «бокового входа» в эту профессию, они проходят курсы переподготовки, там в основном педпрактика и методика преподавания. Дальше они могут приходить в школы и работать. Это снимает проблему с нехваткой», - сказал спикер.

Министр также добавил, что принятие закона «О статусе педагога» оказало сильное влияние.

«Буквально несколько лет назад в эту профессию приходили выпускники школ с самыми низкими показателями - средний балл Единого национального тестирования составлял порядка 55 баллов, когда максимальный балл 140, пороговый балл - 50. То есть, выпускники школ с самыми минимальными баллами выбирали эту профессию. Сейчас, благодаря тем изменениям, которые были предприняты, средний балл составляет уже порядка 100. Количество обладателей «Алтын белгі», которые выбирают эту специальность, удвоилось», - заметил Асхат Аймагамбетов.

Министр просвещения РК ранее заявил, что с сентября этого года в Казахстане будет запущена программа для молодых специалистов.