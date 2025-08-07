Обкрадывали пенсионеров: в Алматы раскрыли серию квартирных краж

Их подозревают в совершении серии хищений из квартир пожилых людей.

По данным следствия, они проникали в дома пенсионеров под различными предлогами. В одном из эпизодов они представились распространителями книг. Получив доступ в квартиру, женщины отвлекали хозяйку, прося, например, принести воды, после чего похищали деньги и ценные вещи. В одном из случаев они украли 4 миллиона тенге.

— Обе подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Сейчас проверяется их возможная причастность к другим аналогичным фактам, совершенным в городе, — сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Данияр Мендебаев.

Он подчеркнул, что защита пожилых граждан является приоритетом в профилактической работе полиции и призвал горожан быть бдительными, не впускать в дом незнакомцев и при малейших подозрениях обращаться в полицию.

Ранее полиция Алматы задержала подозреваемых в распространении мефедрона.