    06:33, 07 Август 2025 | GMT +5

    Обкрадывали пенсионеров: в Алматы раскрыли серию квартирных краж

    Полиция Ауэзовского района Алматы задержала двух женщин, промышлявших кражами под разными предлогами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: кадр из видео

    Их подозревают в совершении серии хищений из квартир пожилых людей.

    По данным следствия, они проникали в дома пенсионеров под различными предлогами. В одном из эпизодов они представились распространителями книг. Получив доступ в квартиру, женщины отвлекали хозяйку, прося, например, принести воды, после чего похищали деньги и ценные вещи. В одном из случаев они украли 4 миллиона тенге.

    — Обе подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Сейчас проверяется их возможная причастность к другим аналогичным фактам, совершенным в городе, — сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Данияр Мендебаев.

    Он подчеркнул, что защита пожилых граждан является приоритетом в профилактической работе полиции и призвал горожан быть бдительными, не впускать в дом незнакомцев и при малейших подозрениях обращаться в полицию.

    Ранее полиция Алматы задержала подозреваемых в распространении мефедрона.

    Пенсионеры Полиция Алматы Кража
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
