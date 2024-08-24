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    20:35, 23 Август 2024 | GMT +6

    Обыск в офисе Freedom Broker в Алматы: названа причина

    документы
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В Алматы в головном офисе Freedom Broker прошли следственно-оперативные мероприятия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Freedom Broker подтверждает информацию, опубликованную в ряде СМИ, о том, что 23 августа в головном офисе компании по адресу: город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 (бизнес-центр Esentai Tower) уполномоченными органами проводились следственно-оперативные действия в рамках расследования уголовного дела в отношении операций с ценными бумагами, совершенными отдельными клиентами АО «Фридом Финанс». В частности речь идет о сделках по продаже АО «Казахтелеком» акций Kcell на бирже KASE. По некоторым из них брокером для клиентов выступало АО «Фридом Финанс», — отметили в пресс-службе компании.

    Также сообщается, что следственным органам были предоставлены все необходимые в рамках расследования документы и информация, даны исчерпывающие комментарии.

    — Freedom Broker нацелен на максимальное содействие следствию в целях всестороннего объективного расследования дела, — подчеркнули в компании.

    В компании добавили, что Freedom Broker занимает значительную долю рынка, поэтому любые разбирательства, связанные с операциями с ценными бумагами, так или иначе могут иметь отношение к клиентам компании.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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