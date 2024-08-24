Обыск в офисе Freedom Broker в Алматы: названа причина

В Алматы в головном офисе Freedom Broker прошли следственно-оперативные мероприятия, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Freedom Broker подтверждает информацию, опубликованную в ряде СМИ, о том, что 23 августа в головном офисе компании по адресу: город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 (бизнес-центр Esentai Tower) уполномоченными органами проводились следственно-оперативные действия в рамках расследования уголовного дела в отношении операций с ценными бумагами, совершенными отдельными клиентами АО «Фридом Финанс». В частности речь идет о сделках по продаже АО «Казахтелеком» акций Kcell на бирже KASE. По некоторым из них брокером для клиентов выступало АО «Фридом Финанс», — отметили в пресс-службе компании.

Также сообщается, что следственным органам были предоставлены все необходимые в рамках расследования документы и информация, даны исчерпывающие комментарии.

— Freedom Broker нацелен на максимальное содействие следствию в целях всестороннего объективного расследования дела, — подчеркнули в компании.

В компании добавили, что Freedom Broker занимает значительную долю рынка, поэтому любые разбирательства, связанные с операциями с ценными бумагами, так или иначе могут иметь отношение к клиентам компании.