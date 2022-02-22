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Обильные снегопады заблокировали транспорт на севере Японии

22 Февраля 2022 14:58
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Обильные снегопады заблокировали транспорт на севере Японии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Мощные снегопады парализовали движение транспорта на японском острове Хоккайдо. Закрыт международный аэропорт города Саппоро - административного центра региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на национальное телевидение NHK.

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Во вторник на японском северном острове Хоккайдо продолжились сильные снегопады. Отменено более 200 пассажирских авиарейсов. Снегоуборочная техника не успевает расчищать обе взлетно-посадочных полосы аэропорта.

В районе международного аэропорта города Саппоро – центра префектуры Хоккайдо – за 12 часов выпало более 40 см, что стало рекордным количеством осадков.

В регионе практически остановлено движение по железным дорогам, а на автомобильных трассах наблюдаются многочисленные заторы.

Из-за двух аварий с участием нескольких транспортных средств около 150 автомобилей застряли на скоростной автомагистрали Хакодате-Эсаси, передает JijiPress.

В понедельник утром в Хоккайдо были зафиксированы порывы ветра до 42 метров в секунду.

«Области низкого давления в сочетании с низкотемпературным фронтом вызвали сильные снегопады в сочетании со шквалистыми ветрами на севере страны», - сообщает национальная телекомпания NHK.

В понедельник железнодорожная компания Хоккайдо объявила о приостановке работы более тысячи поездов на острове, включая все экспресс-поезда и другие железнодорожные составы, проходящие через Саппоро.


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#Происшествия   #Япония   #Погода   #Мировые новости   #Природа  
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Автор:

Арсен Утешев

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