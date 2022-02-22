Обильные снегопады заблокировали транспорт на севере Японии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Мощные снегопады парализовали движение транспорта на японском острове Хоккайдо. Закрыт международный аэропорт города Саппоро - административного центра региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на национальное телевидение NHK.

Во вторник на японском северном острове Хоккайдо продолжились сильные снегопады. Отменено более 200 пассажирских авиарейсов. Снегоуборочная техника не успевает расчищать обе взлетно-посадочных полосы аэропорта.

В районе международного аэропорта города Саппоро – центра префектуры Хоккайдо – за 12 часов выпало более 40 см, что стало рекордным количеством осадков.

В регионе практически остановлено движение по железным дорогам, а на автомобильных трассах наблюдаются многочисленные заторы.

Из-за двух аварий с участием нескольких транспортных средств около 150 автомобилей застряли на скоростной автомагистрали Хакодате-Эсаси, передает JijiPress.

В понедельник утром в Хоккайдо были зафиксированы порывы ветра до 42 метров в секунду.

«Области низкого давления в сочетании с низкотемпературным фронтом вызвали сильные снегопады в сочетании со шквалистыми ветрами на севере страны», - сообщает национальная телекомпания NHK.

В понедельник железнодорожная компания Хоккайдо объявила о приостановке работы более тысячи поездов на острове, включая все экспресс-поезда и другие железнодорожные составы, проходящие через Саппоро.