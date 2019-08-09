Обидчику Дмитрия Баландина грозит 3 года лишения свободы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Государственный обвинитель запросил 3 года лишения свободы мужчине, снявшему зеркала с автомобиля олимпийского чемпиона по плаванию Дмитрия Баландина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» из зала суда.

Уголовное дело рассматривается в Алмалинском районном суде №2. Подозреваемый Айдос Валиев обвиняется в краже зеркал с автомобиля прославленного спортсмена.

Кроме того, в тот день он снял зеркала у ещё одного водителя Рауанбека Куанова. Позже подсудимый возместил ущерб обоим в размере по 300 тысяч тенге.

Напомним, 1 апреля нынешнего года у Toyota Land Cruiser Prado казахстанского пловца на пересечении улиц Курмангазы–Байсеитова сняли боковые зеркала. Кражу зафиксировали камеры.

Позже полицией Алматы по этому преступлению был задержан Айдос Валиев, 1986 г.р., уроженец Алматинской области. Поисками злоумышленника занимались 40 полицейских.

Добавим, в 2018 году, пытаясь предотвратить аналогичную кражу, погиб олимпийский призер по фигурному катанию Денис Тен. Преступление также было совершено в Алматы, на пересечении Курмангазы-Байсеитова.