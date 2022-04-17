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Обход станции Шамалган планируют сдать в эксплуатацию до конца года

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Апреля 2022, 20:06
Обход станции Шамалган планируют сдать в эксплуатацию до конца года

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На проекте строительства обхода станции Шамалган, протяженностью 6 км, сейчас ведутся строительно-монтажные работы, до конца текущего года планируется обеспечить проезд и сдать объект в эксплуатацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НК «КазАвтоЖол».

В текущем дорожно-строительном сезоне полномасштабными строительными работами охвачено четыре дорожных проекта по Алматинской области. К ним относятся «Курты-Бурылбайтал», «Курты-Капшагай», «Ушарал-Достык» и обход станции Шамалган.

«По проекту «Курты-Бурылбайтал» км 2152-2295 (протяженность 143 км) до конца текущего года планируется завершить строительные работы. Кроме того, планируется открыть движение в одном направлении на всем протяжении участка по проекту «Курты-Капшагай» км 0-67 (протяженность 67 км). Также в текущем году планируется открыть движение на всем протяжении участка по проекту «Ушарал-Достык» км 0-180 (протяженность 180 км)», - говорится в сообщении компании.

Напомним, 15 сентября 2019 года на переезде железнодорожных путей, расположенном на станции Шамалган Карасайского района Алматинской области, произошло столкновение пассажирского поезда с автобусом, в результате которого погиб водитель автобуса и пострадали женщина с двумя малолетними детьми. Позже по данному факту привлечен к ответственности работник железнодорожных путей. Приговором суда он признан виновным по статье 344 части 2 УК и ему было назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы условно. После случившегося в МИИР рассказали о планах по строительству отдельного путепровода на станции Шамалган. В сентябре 2020 года на переезде железнодорожных путей, расположенном на станции Шамалган, где произошло ДТП с автобусом и поездом, открыли пешеходный мост.


Алматинская область   Строительство   Дороги  
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