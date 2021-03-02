Обход домовладения был - Юрий Ильин о трагическом случае в Туркестанской области
«По трагическому случаю, который произошел в Туркестанской области, обход домовладения был. Наши сотрудники провели инструктаж жителей по правилам поведения при газотехническом оборудовании. Этот дом находился, в том числе, на учете. Но эта трагедия… Видите, даже обход не спас данную семью», - прокомментировал Юрий Ильин в ходе пресс-конференции в СЦК.
Министр обратился к гражданам с просьбой не пренебрегать мерами противопожарной безопасности, а также эксплуатации газотехнического оборудования.
«Компании, которые обслуживают непосредственно жилые дома по поставке газа, несут в том числе персональную ответственность за правильность эксплуатации технического оборудования, что было заключено в договоре. По случаю в Туркестане компания, с которой был заключен договор, обязана была проводить техническое освидетельствование данного оборудования и давать заключение на правильность эксплуатации газотехнического оборудования», - добавил Юрий Ильин.
Ранее министр прокомментировал чрезвычайные ситуации, связанные с отравлением угарным газом.
Напомним , 27 февраля в Туркестане в частном жилом доме были обнаружены тела пятерых человек без признаков жизни, в том числе 4 несовершеннолетних детей. В ходе тщательного осмотра дома было установлено , что к установленной печи был подключен гофрированный отвод. Гофрированный отвод с наружной стороны выводился на 5-7 см, что способствовало ухудшению тяги в печи под влиянием сильного ветра. При ухудшении тяги угарный газ распространялся внутри дома.