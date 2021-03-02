Обход домовладения был - Юрий Ильин о трагическом случае в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компании, обслуживающие жилые дома по поставке газа, несут персональную ответственность за правильную эксплуатацию технического оборудования. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По трагическому случаю, который произошел в Туркестанской области, обход домовладения был. Наши сотрудники провели инструктаж жителей по правилам поведения при газотехническом оборудовании. Этот дом находился, в том числе, на учете. Но эта трагедия… Видите, даже обход не спас данную семью», - прокомментировал Юрий Ильин в ходе пресс-конференции в СЦК.

Министр обратился к гражданам с просьбой не пренебрегать мерами противопожарной безопасности, а также эксплуатации газотехнического оборудования.

«Компании, которые обслуживают непосредственно жилые дома по поставке газа, несут в том числе персональную ответственность за правильность эксплуатации технического оборудования, что было заключено в договоре. По случаю в Туркестане компания, с которой был заключен договор, обязана была проводить техническое освидетельствование данного оборудования и давать заключение на правильность эксплуатации газотехнического оборудования», - добавил Юрий Ильин.

Ранее министр прокомментировал чрезвычайные ситуации, связанные с отравлением угарным газом.





Напомним , 27 февраля в Туркестане в частном жилом доме были обнаружены тела пятерых человек без признаков жизни, в том числе 4 несовершеннолетних детей. В ходе тщательного осмотра дома было установлено , что к установленной печи был подключен гофрированный отвод. Гофрированный отвод с наружной стороны выводился на 5-7 см, что способствовало ухудшению тяги в печи под влиянием сильного ветра. При ухудшении тяги угарный газ распространялся внутри дома.