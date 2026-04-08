Объездную дорогу Петропавловска перекрыли до 15 апреля
В Северо-Казахстанской области временно ограничили движение на участке объездной дороги вокруг Петропавловска. Ограничение связано с ремонтом тюбинговой трубы и затронет все виды автотранспорта, передает Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».
В связи с проведением работ по среднему ремонту тюбинговой трубы введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги KZ15-09 «Обход г. Петропавловска» км 27-30 (гидроузел 20-го микрорайона — Мамлютское кольцо).
Для крупногабаритного транспорта предусмотрены альтернативные маршруты:
— на участке автодороги KZ15-02 «Петерфельд — Архангельское — Новокаменка — Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 0-30,519;
— на участке автодороги KAZ13 «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 938-954.
Ориентировочное время открытия движения — 15 апреля 2026 года в 14:00.