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Обезьяна-предсказательница умерла в зоопарке Алматы

21 Мая 2021 15:22
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Обезьяна-предсказательница умерла в зоопарке Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинском зоопарке скончалась шимпанзе-предсказательница по имени Томирис, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Информация появилась на странице зоопарка в Instagram .

«Друзья, вы делите с нами радостные события, хотим разделить с вами и горе. К сожалению, в зоопарке случаются и печальные события. От онкологического заболевания умерла шимпанзе Томирис. К лечению нашей малышки Томи были привлечены специалисты мирового уровня, но иногда медицина бессильна. Боль от потери невозможно передать словами, Томирис любил весь зоопарк! Это яркая и творческая личность. Вы, наверное, помните ее картины. Еще она любила музыку и обнимашки со своей «мамой» - заведующей секции приматов Шолпан Каиповной. Очень надеемся на вашу поддержку, друзья, в этот трудный момент. Томирис, ты навсегда в нашей памяти и в наших сердцах», - говорится в посте.

Еще в 2014 году Томирис из алматинского зоопарка предсказала победителя чемпионата мира по футболу. Ей на выбор дали два флага стран-финалистов - сборных Германии и Аргентины. Тогда примат выбрала Германию. В итоге немцы выиграли финал со счетом 1:0.


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#Алматы   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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