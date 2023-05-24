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Обеспечить жителей собственными продуктами питания стремятся в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
24 Мая 2023, 13:19
Обеспечить жителей собственными продуктами питания стремятся в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская область обеспечит себя продуктами собственного производства на 80 % к 2027 году. Сегодня в сельском хозяйстве занято 24 тысячи человек. Благодаря поддержке отрасли создаются новые рабочие места, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По проекту «Ауыл аманаты» жителям аулов выдадим 653 микрокредита на сумму 3,4 млрд тенге. Особое внимание будем уделять многодетным семьям, получателям АСП и молодежи NEET. Уже принято 353 заявки», – сказал аким области Ермаганбет Булекпаев на брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций.

По его словам, за счёт развития отрасли планируется создание в сёлах 2,5 тысячи новых рабочих мест. Продолжится насыщение рынка собственными продуктами питания.

На сегодня объём продукции животноводства в регионе достиг 65 млрд тенге. В фермерских хозяйствах насчитывается 390 тысяч лошадей, коров и 620 тысяч быков, овец и коз – 1 млн. На птицефермах поголовье составляет 3,7 млн.

Также постоянно растут объемы растениеводства. В этом году аграрии засеяли 1,2 млн га – на 22 тысячи га больше прошлогоднего. В области увеличили посадки картофеля и овощей.


Карагандинская область   Акимат   Сельское хозяйство  
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