Обеспечить возвращение школьников и студентов к традиционной системе обучения поручил Президент
«Во время пандемии школьники и студенты были вынуждены учиться дистанционно. Это обстоятельство отрицательно сказалось на качестве образования. Поэтому мы должны восполнить упущения, допущенные в прошлом учебном году, и не повторять их в новом учебном году», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.
«Очевидно, что единственный выход – это переход на прежний формат обучения. Поручаю Правительству обеспечить возвращение учащихся и студентов к традиционной системе обучения в новом учебном году. Я понимаю, что выполнить эту задачу нелегко, когда появляются новые штаммы коронавируса. Поэтому необходимо разработать комплексный подход, который бы максимально защищал учащихся и учителей», - добавил Президент.
Напомним, под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева прошло расширенное заседание Правительства.
Ранее Глава государства поручил пересмотреть меры борьбы с коронавирусом. Вместе с тем Правительству поручено уделить особое внимание вопросам инфляции.