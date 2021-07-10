Обеспечить возвращение школьников и студентов к традиционной системе обучения поручил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить возвращение школьников и студентов к традиционной системе обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время пандемии школьники и студенты были вынуждены учиться дистанционно. Это обстоятельство отрицательно сказалось на качестве образования. Поэтому мы должны восполнить упущения, допущенные в прошлом учебном году, и не повторять их в новом учебном году», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

«Очевидно, что единственный выход – это переход на прежний формат обучения. Поручаю Правительству обеспечить возвращение учащихся и студентов к традиционной системе обучения в новом учебном году. Я понимаю, что выполнить эту задачу нелегко, когда появляются новые штаммы коронавируса. Поэтому необходимо разработать комплексный подход, который бы максимально защищал учащихся и учителей», - добавил Президент.

Напомним, под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева прошло расширенное заседание Правительства.

Ранее Глава государства поручил пересмотреть меры борьбы с коронавирусом. Вместе с тем Правительству поручено уделить особое внимание вопросам инфляции.