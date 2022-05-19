19 Мая 2022 18:22

Обеспечить урегулирование коммерческих споров в гражданско-правовом порядке поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Результаты проверок госаудита в отношении госорганов-заказчиков часто становятся основанием для уголовного преследования предпринимателей-поставщиков. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Касым-Жомарта Токаева, бизнес активно поднимает проблемы, связанные с системой государственного аудита.

«Результаты проверок госаудита в отношении госорганов-заказчиков часто становятся основанием для уголовного преследования предпринимателей-поставщиков. При этом система выстроена так, что предпринимателям невозможно ни обжаловать результаты госаудита, ни уйти от необоснованного уголовного преследования», - сказал Глава государства в ходе встречи с представителями отечественного бизнеса в Акорде.

По словам Главы государства, следует внедрить механизм, который не позволит начать уголовное дело, пока не будут исчерпаны все возможности обжалования итогов госаудита в гражданском порядке.

«В целом Генеральной прокуратуре совместно с Национальной палатой предпринимателей и бизнес-омбудсменом предстоит в срочном порядке разработать механизмы разграничения сфер уголовной и гражданско-правовой ответственности. Важнейшая задача – обеспечить приоритетное урегулирование коммерческих споров именно в гражданско-правовом порядке», - поручил Касым-Жомарт Токаев.



