Обеспечить участковых инспекторов жильем поручил акиму Таласского района Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев заслушал отчет акима Таласского района Бахыта Казанбасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в мероприятии, проходившем в здании акимата Таласского района, приняли участие прокурор области Нургалым Абдиров, начальник департамента КНБ Марат Ирменов, начальник департамента полиции Жанат Сулейменов, руководители районных подразделений правоохранительных органов. Участники обсудили общественно-политическую ситуацию в районе, реализацию госпрограмм, меры занятости, развитие сферы образования, вопросы межнационального и межконфессионального согласия, ход строительных работ, профилактику преступности.

В этом году в Таласском районе реализуется 77 проектов на общую сумму 5,6 миллиарда тенге. Построят новые и приведут в порядок существующие социальные объекты, отремонтируют дороги, проведут необходимую инфраструктуру.

В ходе заседания в адрес руководства акимата Таласского района прозвучали претензии по организации досуга молодежи, обеспечению правопорядка в обществе, наличию бесхозных объектов. В селах недостаточно развиты IT-технологии и робототехника.

Было отмечено, что аким района в кратчайшие сроки должен рассмотреть варианты, которые позволили бы увеличить количество участковых инспекторов и обеспечить их всех жильем. Участники совещания сошлись во мнении, что если в каждом селе будет участковый инспектор, то можно будет вовремя предотвратить незаконные действия, или же развитие конфликта между сельчанами.

«Такие случаи происходят тогда, когда молодежь бездельничает и ничем серьезным не занимается. Местная власть должна взаимодействовать и прислушиваться к родителям, старейшинам, общественникам и на корню пресекать такие факты», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Отставание подрядчиков от графиков строительства и реконструкции новой школы и стадиона вызвало особое беспокойство главы региона.

После совещания аким области решил лично ознакомиться с ходом строительства Центрального стадиона и школы имени Ш. Уалиханова.

В школе, рассчитанной на 720 мест, ведется капитальный ремонт. По плану строительство должно было завершиться в середине июля. Но, по словам представителя подрядной организации, строители не успевают. Работы все еще ведутся.

«Подрядчик понесет ответственность по закону за такое халатное отношение к своей работе. Школа к этому времени уже должна была быть готова принять учеников. Куда теперь пойдут дети? Не все же классы будут учиться дистанционно. Это и упущение местного исполнительного органа. Дети ведь так ждали, что в новом учебном году их встретит красивая школа. Подрядчик должен был заранее все рассчитать и продумать до мелочей. К тому же, как вы собрались успеть сделать все в срок, если на площадке всего 25 строителей?» – возмутился аким области.

Он поручил увеличить количество строителей и в краткие сроки сдать объект.

На Центральном стадионе ТОО «АрМаНұр» меняет беговую дорожку и места для зрителей. Объект должен быть сдан 20 сентября. Сейчас возникли трудности с доставкой материалов, которые, как заверил подрядчик, в скором времени будут решены.

Бердибек Сапарбаев осмотрел футбольное поле, раздевалку, душевую, поговорил с тренером футбольной команды «Игілік» Ерланом Шокановым.

«Пора возродить славные традиции футбола и воспитать сильных спортсменов. Государство будет оказывать команде поддержку. Самое главное, упорно занимайтесь и покажите хорошие результаты», - обратился к нему аким области.