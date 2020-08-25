Обеспечить своевременный прием зерна на хранение поручил глава Правительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить качественную и своевременную уборку урожая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы видим АПК одним из основных локомотивов экономики в средне- и долгосрочной перспективах. Как мы видим из докладов, темпы уборочной кампании неплохие. Необходимо далее их наращивать и своевременно завершить уборочные работы»,- сказал Аскар Мамин, подводя итоги заседания Правительства.

В этой связи он поручил Министерству сельского хозяйства и акимам областей принять все необходимые меры по качественному и своевременному проведению уборки урожая.

«В период уборки всегда важен вопрос обеспечения дизельным топливом сельхозпроизводителей. На сегодняшний день согласно заявленным объемам выделено достаточное количества удешевленного ГСМ. Поручаю Министерству энергетики совместно с Министерством сельского хозяйства держать на постоянном контроле вопрос обеспечения ГСМ сельхозпроизводителей», - подчеркнул Аскар Мамин.

Премьер также добавил, что наряду со сбором урожая не менее важно особо контролировать надлежащие условия хранения.

«Следует вести постоянный мониторинг подготовки элеваторов к приемке и хранению урожая, а также обеспечить бесперебойное перемещение зерна с полей на элеваторы. Поручаю Министерству сельского хозяйства совместно с акимами регионов обеспечить хлебоприемными предприятиями своевременный прием зерна на хранение, а также подработку и сушку влажного зерна», - заключил Аскар Мамин.