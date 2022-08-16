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Обеспечить стабильность цен на канцтовары поручили госорганам
16 Августа 2022 11:45

Обеспечить стабильность цен на канцтовары поручили госорганам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил ряд поручений к началу нового учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акиматам регионов ускорить вывод систем видеонаблюдения организаций образования в центры оперативного управления органов внутренних дел. Вместе с тем, следует обеспечить соблюдение требований по привлечению к охране школ лицензированных организаций. Министерству просвещения совместно с Министерством внутренних дел рассмотреть вопросы обязательного введения в образовательную программу изучение правил дорожного движения, привлечения к этой работе действующих инспекторов», – сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Акиматам регионов поручено обеспечить стопроцентный охват детей, нуждающихся в помощи, мерами государственной поддержки.

«Следует организовать школьные ярмарки и выездные автолавки в отдельные села для реализации школьных товаров. Министерству торговли совместно с палатой «Атамекен» и акиматами обеспечить стабильность цен на школьные принадлежности. Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с НПП «Атамекен» отработать вопрос по стоимости школьной формы. Агентству по защите и развитию конкуренции взять на контроль этот вопрос», - отметил Премьер-Министр.

«Акиматам регионов обеспечить доставку в школы необходимого количества учебников. Министерству науки и высшего образования, акиматам регионов принять все меры по обеспечению иногородних студентов вузов и колледжей местами в общежитиях», – поручил глава Правительства.


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