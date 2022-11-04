Обеспечить регион мясом птицы собственного производства обещают в СКО

4 Ноября 2022, 21:00

4 Ноября 2022, 21:00

Обеспечить регион мясом птицы собственного производства обещают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области рассчитывают за счет строительства птицефабрик закрыть потребность региона в мясе птицы. И даже производить в два раза больше требуемых объемов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном акимате провели онлайн-тур по инвестиционным проектам в агропромышленном комплексе. Из 31 проекта три – строительство птицефабрик.

«Область из 19 наименований социально значимых продуктов питания производит 15. Наименее обеспечены мясом птицы. Для полного импортозамещения строятся три мясные птицефабрики. Благодаря этим объектам будет производиться более 16 тыс. тонн мяса птицы, что в два раза больше потребности региона», - сообщил первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов.

Одна птицефабрика - ТОО «Жана Кус» в Кызылжарском районе - уже работает. Завезли 60 тыс. суточных цыплят бройлеров. Продукцию реализуют в регионе и в Астане. Компания планирует строительство ещё трех птичников.

Завершается строительство птицефабрики мощностью 5 тыс. тонн в Аккайынском районе. В первых шести птичниках установили оборудование. В тестовом режиме запустили убойный цех. Началось строительство еще шести птичников.

Третья птицефабрика ТОО «Адель Кус» мощностью 10 тыс. тонн мяса к концу года обзаведется шестью птичниками, инкубаторов и убойным цехом. Каркасы зданий уже готовы.