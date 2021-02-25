Обеспечить равенство прокурора и адвоката в судебном процессе призвал Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Строительство правового государства невозможно без сильной и независимой адвокатуры. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании НСОД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эффективность госаппаратов в значительной мере связана с созданием возможностей для профессиональной защиты прав и интересов граждан и предприятий. От этого также зависит уровень предпринимательской и инвестиционной активности в стране. Поэтому роль адвоката здесь сложно переоценить. В рамках НСОД адвокатская проблематика неоднократно поднималась Айман Умаровой», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, многие инициативы членов Совета нашли отражение в законопроекте внесения изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи.

«В частности, можно отметить предложение по исключению нормы о пожизненном лишении адвокатов лицензии за проступки, связанные с несоблюдением профессиональной этики, принципов оказания юридической помощи. Отдельного внимания заслуживают новеллы по повышению состязательности сторон, обеспечению равенства прокурора и адвоката в судебном процессе. Прошу парламентариев при рассмотрении данного проекта принять во внимание предложения членов НСОД», - заключил Глава государства.