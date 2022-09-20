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Обеспечить позицию Каспийского моря в качестве моря мира предложил Касым-Жомарт Токаев
20 Сентября 2022, 23:30

Обеспечить позицию Каспийского моря в качестве моря мира предложил Касым-Жомарт Токаев

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Необходимо обеспечить позицию Каспийского моря в качестве моря мира и новых возможностей. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к участникам 77-сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Текущая геополитическая ситуация также подчеркивает важность надежной и диверсифицированной глобальной транзитной и транспортной инфраструктуры. Мы наблюдаем эту ситуацию и в нашем регионе. Казахстан – самая большая страна, не имеющая выхода к морю – предоставляет критически важный сухопутный коридор из Азии в Европу. Транскаспийскому международному транспортному маршруту или «Среднему коридору» придан новый импульс. В ближайшие годы мы ожидаем значительное увеличение грузопотока через Казахстан», - сказал Касым-Жомарт Токаев на Общих дебатах Генеральной Ассамблеи.

«Нам необходимо обеспечить позицию Каспийского моря в качестве моря мира и новых возможностей. В предстоящие месяцы Казахстан окажет помочь в смягчении немедленных последствий ограниченного доступа к энергоресурсам и критическому сырью, возникшему вследствие сбоев в торговых цепочках и цепочках поставок», - добавил Глава государства.

В долгосрочной перспективе, как отметил Президент, Казахстан стремится диверсифицировать источники энергии, уделяя особое внимание зеленому водороду и возобновляемым источникам энергии.

С полным текстом выступления Главы государства на общих дебатах в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН можно ознакомиться по ссылке.


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