Обеспечить поступления в бюджеты сел от налогов по АПК предлагают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обеспечить поступления в бюджеты сел от налогов в сельскохозяйственной отрасли призывает президент республиканского общественного объединения «Союз фермеров Казахстана» Жигули Дайрабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Земля является основным инструментом производства. От нее зависят и условия жизни в аулах. Поэтому необходимо предусмотреть возможность поднятия налогов, поступающих от землепользователей до четвертого уровня, и обеспечить поступления этих денег в бюджеты сел», - сказал Жигули Дайрабаев, выступая на первом заседании Комиссии по земельной реформе.

Спикер также рассказал из чего на сегодня составляется сельский бюджет.

«На сегодня сельский бюджет составляется по шести видам налогов, однако этой суммы не хватает даже на обеспечение месячной зарплаты аппарата акиматов. Поэтому считаем необходимым в рамках земельных реформ внести изменения в Налоговый кодекс», - подчеркнул Жигули Дайрабаев.

Ранее президент республиканского общественного объединения «Союз фермеров Казахстана» предложил предоставить преимущественное право продления аренды для добросовестных землепользователей.



