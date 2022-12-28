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Обеспечить полностью социальным хлебом казахстанцев в 2023 году пообещал Ербол Карашукеев

28 Декабря 2022, 12:04
Обеспечить полностью социальным хлебом казахстанцев в 2023 году пообещал Ербол Карашукеев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев объяснил, из чего складывается цена на хлеб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В производстве хлеба, конечно же, сидит электроэнергия, конечно же расходы лежат, топливо, комплектующие, сырье, поставляемое из-за рубежа», - сказал Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Вместе с тем он заявил, что цена на социальный хлеб держится.

«Рост был летом, он был связан с тем, что у нас цена на пшеницу повысилась. Вы помните цена до 170-180 тысяч доходила за тонну зерна. Сейчас она стабилизировалась на уровне 120 тысяч тенге. Мы в следующем году социальным хлебом полностью снабдим казахстанцев», - заверил Ербол Карашукеев.

Ранее он сообщил, что в этом году в Казахстане произвели больше овощей закрытого грунта, чем в прошлом году.


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