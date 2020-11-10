Обеспечить полное освоение бюджетных средств поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам десяти месяцев реальный сектор экономики показывает положительную динамику роста. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В обрабатывающей промышленности обеспечен рост на 3,2%, из них в производстве продуктов питания – на 3,4%, фармацевтике – на 39,7%, производстве готовых металлических изделий – на 19,5%, машиностроении – на 16,5%, в том числе автомобилестроение на 53,6%, а также бумажной продукции на – 15% и легкой промышленности – на 16,4%. Объемы строительства увеличились на 10,7%, ввод жилья – на 9,7% или порядка 10,7 млн кв.м. В сельском хозяйстве обеспечен устойчивый рост на 5,2%. По важным направлениям горнорудного сектора сохраняется положительная динамика, таким как добыча железной руды – рост на 1%, добыча прочих полезных ископаемых – на 0,7%», - сказал в ходе заседания Правительства Аскар Мамин.

При этом, как отметил Премьер-Министр, в условиях необходимости выполнения достигнутых договоренностей ОПЕК+ наблюдается снижение добычи нефти.

«Вместе с тем, наличие и усиление карантинных мер сказывается на сфере услуг, хотя мы уже видим стабилизацию данных показателей. В разрезе регионов по итогам 10 месяцев по пяти основным показателям 9 региона обеспечили рост социально-экономического развития. Это Акмолинская, Туркестанская, Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и город Шымкент. По пяти регионам положительная динамика наблюдается по четырем показателям. Это - Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области и города Нур-Султан и Алматы», - отметил А. Мамин.

В этой связи глава Правительства поручил всем регионам принять все меры для достижения запланированных показателей социально-экономического развития и обеспечения эффективной реализации задач, поставленных Главой государства.

«Поручаю Министерству финансов совместно с регионами исполнить планы по доходной части республиканского бюджета. Государственным органам и регионам также обеспечить полное и эффективное освоение бюджетных средств и до конца года завершить все начатые проекты и достичь намеченных планов», - обратился Аскар Мамин.