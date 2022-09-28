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Обеспечить отдаленные села интернетом от SpaceX и OneWeb поручил Президент

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
28 Сентября 2022, 12:14
Обеспечить отдаленные села интернетом от SpaceX и OneWeb поручил Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу по покрытию отдаленных сел сетями низкоорбитальных спутниковых систем SpaceX и OneWeb, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы активно привлекаем на казахстанский рынок крупнейших игроков облачных вычислений, таких как Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud и других», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022.

Президент подчеркнул, что для нашей страны, в которой около 40% населения проживает в сельской местности, актуальным вопросом является обеспечение всех граждан доступным и качественным интернетом.

«Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности следует активизировать работу по покрытию самых отдаленных сел сетями низкоорбитальных спутниковых систем SpaceX и OneWeb», - добавил Глава государства.


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