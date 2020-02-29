Обеспечить качественными семенами просят картофелеводы Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблему с обеспечением населения региона продуктом первой необходимости – картофелем – озвучили аграрии Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Бердибек Сапарбаев во время посещения торговых предприятий областного центра был удивлен, что на прилавках продаются импортные овощи, и даже картофель, завезенный из Северо-Казахстанской области. Хотя расположенная в южном регионе страны Жамбылская область считается преимущественно аграрной.

В ходе встреч акима области с населением и предпринимателями региона не раз поднимался вопрос развития картофелеводства, государственной поддержки этой отрасли сельского хозяйства.

Так, руководитель крестьянского хозяйства «Злиха» Керимкул Бегалиев из Жуалынского района, который занимается картофелеводством десятки лет, обратил внимание главы региона, что сейчас наблюдается дефицит качественных семян картофеля, из-за чего падает урожайность и качество продукции.

«Качество семян напрямую влияет на урожайность картофеля, - говорит он. - Сегодня урожайность картофеля в Жуалынском районе составляет 10 - 12 тонн с гектара. В районе имеется около 300 картофелеводов, в хозяйствах есть в достаточном количестве сельскохозяйственная техника, решена проблема с поливной водой. Проблема заключается в отсутствии качественных семян».

Отметим, что Жуалынский район всегда славился своей «Бурненской картошкой» – недорогой, экологически чистой, хранящейся долго. На плодороднейших полях этого района, в военсовхозе «Бурно-Октябрьский», когда-то в огромных объемах выращивался картофель с отменным вкусом и высокой урожайностью. «Бурненскую картошку» отправляли по всему Союзу. Но в тяжелые экономические времена 90-х годов эта сельскохозяйственная культура оказалась в забвении, были утрачены семенной фонд, технология возделывания.

Крестьянское хозяйство «Злиха» создано в 1996 году братьями Керимкулом и Нуржигитом Бегалиевыми. И сразу братья начали возрождать «Бурненскую картошку». Организовали «нулевую технологию» производства, механизировав процессы выращивания картофеля от посадки до сбора.

КХ «Злиха» специализируется на элитных сортах картофеля, дающих урожайность по 400 и более центнеров с гектара. По словам Керимкула Бегалиева, сегодня хозяйство достигло высокого уровня технической оснащенности, имеет всю необходимую технику, три картофелехранилища на 1 200 тонн.

В качестве пилотного проекта для Жуалынского района Керимкул Бегалиев попросил главу региона предоставить через СПК «Тараз» кредит на высококачественные семена из Карагандинской и Павлодарской областей на площадь в 1 000 га.

«Жуалынский район мог бы стать картофельной житницей не только области, но и всей страны», - считает руководитель крестьянского хозяйства «Злиха» Керимкул Бегалиев.

Напомним, с районами Жамбылской области знакомится глава региона Бердибек Сапарбаев – посещает социально-культурные объекты, предприятия промышленности и коммунального сектора, встречается с жителями. Аким области уже побывал в Кордайском, Жамбылском, Рыскуловском, Таласском и Сарысуском районах.

Автор: Галина Скрипник