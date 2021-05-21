Обеспечить качественную реализацию стратегии ЕАЭС призвал Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал обеспечить качественную реализацию стратегии в рамках ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По случаю председательства Казахстана в органах Евразийского экономического союза, в моих посланиях определены пять приоритетов развития нашей интеграции. Они тесно взаимоувязаны с целями и задачами стратегии развития экономической интеграции и отвечают сегодняшним реалиям», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического союза.

«Мы начали реализацию первого стратегического документа в истории нашего союза. Стратегия определила приоритеты интеграции и взаимодействие практически во всех отраслях экономики и международного сотрудничества на среднесрочную перспективу. Поэтому важно обеспечить качественную и оперативную реализацию стратегии развития союза. Это, конечно, зависит от нас самих», - добавил Глава государства.









Напомним, сегодня в режиме онлайн проходит заседание глав государств ВЕЭС под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Глава государства констатировал, что пандемия и связанные с ней меры прервали процесс глобализации, изменили структуру мирохозяйственного уклада.