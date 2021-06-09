Обеспечить имеющееся поголовье полноценными кормами поручил Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Вопросы сельскохозяйственной сферы, кормопроизводства обсуждали в Таразе на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформа».

По словам руководителя областного управления сельского хозяйства Кайрата Аманова, в связи с неблагоприятными погодными условиями отмечается снижение урожайности сенокосных угодий. Для нормальной зимовки скота региону необходимо заготовить 1 млн 713 тысяч тонн сена, 538 тысячи тонн соломы, 54 тысячи тонн силоса, 645 тысяч тонн грубых кормов.

По информации районных акиматов, ожидается, что будет заготовлено только 974 тысячи тонн сена, что составляет 57 процентов от общей потребности. Также будет заготовлено 87 процентов требуемого количества силоса, 47 процентов – грубых кормов, и 100 процентов – соломы.

«В первую очередь, считаю, что нужно провести разъяснительную работу с крестьянами с целью обеспечить имеющееся поголовье полноценными кормами. Результаты проведенного анализа показали, что у крестьянских хозяйств в регионе для производства кормов есть все необходимое: пашни, сенокосы, техника», - сказал Кайрат Аманов.

Аким области поручил руководителю ведомства лично посетить все села и ознакомиться с положением дел в хозяйствах.

«Сотрудники профильного ведомства вместо того, чтобы сидеть в кабинетах и опираться на непонятные отчеты, должны побывать в каждом селе и увидеть все своими глазами. Только тогда вы сможете предоставить полную информацию о текущей ситуации в сфере сельского хозяйства», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Глава региона поручил районам сообща решать вопросы, связанные с кормопроизводством, ответственным лицам ежедневно докладывать о работе по заготовке кормов, держать на особом контроле вопрос создания агрохолдингов, своевременно устранять проблемы, которые могут привести к уменьшению поголовья скота, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.



