+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 26 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Обеспечить готовность элеваторов к приемке и хранению урожая поручил Премьер-Министр РК

18 Августа 2021 10:33
Поделиться:
Обеспечить готовность элеваторов к приемке и хранению урожая поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить готовность элеваторов к приемке и хранению урожая. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Все объекты придорожного сервиса Актюбинской области приведут к Нацстандарту к 2025 году
В 25 объектах здравоохранения Актюбинской области проведут капитальный ремонт Модернизацию автомобильных дорог проведут в Актюбинской области 13 инвестпроектов предусмотрены в плане социально-экономического развития Актюбинской области

«Министерству сельского хозяйства и акиматам областей поручаю принять все необходимые меры по качественной заготовке запасов кормов и сена на зимний период с сохранением стабильных цен на них. Наряду с качественным сбором урожая не менее важно контролировать надлежащие условия хранения зерновых. Следует обеспечить готовность элеваторов к приемке и хранению урожая», - отметил Премьер-Министр.

В этой связи Аскар Мамин поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акимами регионов обеспечить своевременный прием зерна хлебоприемными предприятиями на хранение.

«Министерству энергетики необходимо держать на постоянном контроле вопрос своевременного обеспечения ГСМ в период уборки. Также нужно продолжить ежедневный мониторинг хода уборочных работ», - заключил Аскар Мамин.

Подписывайтесь на наш канал:

#Премьер-министр РК   #Урожай   #Сельское хозяйство   #Аскар Мамин  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Все объекты придорожного сервиса Актюбинской области приведут к Нацстандарту к 2025 году
В 25 объектах здравоохранения Актюбинской области проведут капитальный ремонт
Модернизацию автомобильных дорог проведут в Актюбинской области
13 инвестпроектов предусмотрены в плане социально-экономического развития Актюбинской области
Популярное
1 Карантин в Алматы продлевают до 1 сентября – Бекшин объяснил почему
2 Женщину с запущенной формой рака спасли в Алматы
3 В Шымкенте не будут встречать беженцев из Афганистана – акимат
4 Месячный ребенок умер от коронавируса в Алматы
5 При каких условиях школы Алматы перейдут на онлайн-формат
6 Южная Корея гостеприимно встретила Президента Казахстана
Читайте также
13 инвестпроектов предусмотрены в плане социально-экономического развития Актюбинской области
35 тысяч тонн сена для прохождения зимнего периода подготовили в Мангистауской области
Карантин в Алматы продлевают до 1 сентября – Бекшин объяснил почему
Женщину с запущенной формой рака спасли в Алматы
В Шымкенте не будут встречать беженцев из Афганистана – акимат
Месячный ребенок умер от коронавируса в Алматы
При каких условиях школы Алматы перейдут на онлайн-формат
Южная Корея гостеприимно встретила Президента Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив