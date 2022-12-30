Обеспечить газом 56 сел планирует Минэнерго в 2023 году

30 Декабря 2022, 13:55

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обеспечить газом 56 сельских населенных пунктов планирует Министерство энергетики РК в 2023 году. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам года ожидаемый уровень газифицированного населения страны составляет 59%. В 2022 году было реализовано 142 газовых проекта на 96,1 млрд тенге, что позволило обеспечить доступ к природному газу 284,8 тыс. человек или 107 сельских населенных пунктов. В 2023 году планируется довести долю газифицированного населения до 59,9%. Запланирована реализация 86 проектов на сумму 73,9 млрд тенге, что позволит обеспечить газоснабжением 166,6 тыс человек или 56 сельских населенных пунктов», – сказал министр.

По словам Б.Акчулакова, в 2022 году актуализирована Генеральная схема газификации РК на 2015-2030 годы, которая определяет дальнейшее развитие газотранспортной системы.

Кроме того, начаты работы по модернизации и реконструкции таких газовых проектов как строительство лупинга (участок трубопровода, прокладываемый параллельно основному газопроводу – «Казинформ») МГ «Макат-Северный Кавказ», строительство 2-ой нитки МГ «Бейнеу-Жанаозен», строительство газопровода для газификации местности «Сарша» и курортной зоны «Теплый пляж», а также реконструкция 1-ой нитки МГ «Бейнеу-Жанаозен». В 2023 году планируется завершить все проекты, за исключением реконструкции 1-ой нитки МГ «Бейнеу-Жанаозен». Также, в предстоящем году планируется начало базового проектирования по проекту «Строительство 2-й нитки Бейнеу-Бозой-Шымкент».

Министр также сообщил, что разработана новая формула закупа газа, которая позволит стимулировать недропользователей увеличить объемы добычи и переработки газа, а также инвестировать в разработку газовых месторождений. Осуществлен запуск крупнейшего нефтехимического завода по производству полипропилена, который входит в ТОП-10 мировых производителей. На 2023 год запланировано начало строительства заводов по производству бутадиена и метанола с общим объемом инвестиций 1 млрд долларов.

Также в предстоящем году будет принят Закон «По вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного нефтяного газа», который обеспечит прозрачность оборота сжиженного газа и справедливое ценообразование.