Обеспечить финансирование строительства моста через Бухтарминское водохранилище просит депутат

17 Ноября 2022, 12:54

17 Ноября 2022, 12:54

Обеспечить финансирование строительства моста через Бухтарминское водохранилище просит депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Бакытжан Байахметов выразил недовольство темпами финансирования строительства мостов через Бухтарминское водохранилище и реку Иртыш в городе Семее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О рисках срыва их строительства и введения в эксплуатацию сенатор рассказал в своем депутатском запросе.

По его словам, для продолжения строительства мостового перехода на водохранилище МИИР запросило на следующий год 20 млрд тенге. Однако в республиканском бюджете учтено лишь 2 млрд тенге.

«В целях своевременного и качественного исполнения поручения Главы государства требуется выделение из республиканского бюджета в 2023 году средств в сумме 20 млрд тенге, в 2024 году средств в сумме 21,8 млрд тенге на строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище»,- сказал Бакытжан Байахметов на пленарном заседании палаты.

Аналогичная ситуация, подчеркнул депутат, складывается и с планами финансирования моста через реку Иртыш в городе Семее стоимость которого составляет 32 млрд тенге.

«В республиканском бюджете на 2023-2025 годы предусматривается финансирование объекта в объеме 500 млн тенге – 2023 году и 1,5 млрд тенге в 2024 году. Данная ситуация ведет к срыву сроков исполнения поручения Главы государства и соответствующему удорожанию проекта. По сроку реализации проект должен быть завершен до 2025 года. В связи с вышеуказанным просим Вас оказать содействие предусмотреть финансирование данного проекта в объеме 15 млрд тенге в 2023 году в рамках уточнения республиканского бюджета, а также в 2024 году – в объеме 17 млрд тенге»,- заключил Б. Байахметов.

Фото:Акимат Курчумского района