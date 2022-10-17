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Обеспечить единый закуп битума намерены в Казахстане
17 Октября 2022, 12:40

Обеспечить единый закуп битума намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Отечественное производство не покрывает потребности битума в строительстве автодорог. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается битума. Фактическая годовая потребность согласно ПСД составляет 1,7 млн тонн в год. Данная потребность не покрывается отечественным производством», - сказал Каирбек Ускенбаев.

По данным ведомства, сегодня три отечественных завода производят битум (ПНХЗ, Каспи битум, Казак битум) в объеме 1 млн тонн в год.

- завод «Kaspi Bitum» г. Актау (мощность 360 тыс. тонн в год);

- завод «ПНХЗ» г. Павлодар (мощность 350 тыс. тонн в год);

- завод «Qazaq Bitum» г. Шымкент (мощность 240 тыс. тонн в год);

Производство битума на отечественных заводах осуществляется путем переработки частной нефти по заказу ресурсодержателя (АО «Казмунайгаз»). Готовый продукт в виде битума реализуется конечному потребителю ресурсодержателем. Соответственно ценовая политика устанавливается и регулируется ресурсодержателем.

В целях решения вопроса по своевременной поставке битума и недопущению роста цен в дальнейшем Национальным оператором «КазАвтоЖол» будет обеспечиваться единый закуп битума у ресурсодержателя путем заключения соответствующего контракта.

Фото: kabar.kg




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