Обеспечить датчиками дыма дома социально уязвимых семей поручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году зарегистрировали 651 пожар, рост – на 10%. В причинах разбирались на заседании акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Врио начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Урал Абдрахманов считает, что рост пожаров связан с халатным и пренебрежительным отношением людей к соблюдению элементарных правил пожарной безопасности. 73% пожаров приходятся на жилой сектор.

«Основными причинами пожаров является неосторожное обращение с огнем. 31 случай - это брошенные непотушенные сигареты, спички и костры. Вторая причина - нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования - 23 случая. Рост пожаров связан с высокой нагрузкой на электрические сети при одновременном подключении двух и более электроприборов. Удалось снизить количество пожаров из-за нарушений правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления - 17 случаев. Все связаны с несвоевременными проведением превентивных мер по очистке дымоходов и ремонту печей», - сообщил У. Абдрахманов.

Он добавил, что для выяснения причин пожаров по каждому случаю без исключения выезжает передвижная испытательная пожарная лаборатория.

«Особое внимание уделяется социально уязвимым слоям населения. Всего на учет взято более четырех тысяч адресов, где проживают около 16 тысяч человек. По адресам проживания граждан социального риска установлено 1 745 автономных датчика, это 42% от необходимого количества. Только в шести районах датчики установлены в 100% домов», - отметил У. Абдрахманов.

Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул, что местные исполнительные органы должны взаимодействовать со службами гражданской защиты по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций. Из бюджета выделяют средства на укрепление материально-технической базы. В этом году приобрели восемь современных пожарных машин, из которых семь отправили в районы.

«В селах 42 пожарных поста создали. Они сосредоточены в отдаленных населенных пунктах. Вместе с тем пожарные депо в райцентрах обслуживают территорию в радиусе 25-30 км. Акимам районов необходимо еще раз посмотреть, где у нас есть бреши, где не хватает расчетов, нет пожарных постов и принять все меры для исправления ситуации. Особое внимание - семьям социально уязвимых слоев населения. Устанавливаются датчики дыма и угарного газа. Не все районы проводят работу на должном уровне. В районе им. Г. Мусрепова установили всего 11% от необходимого количества, в Петропавловске – 12%, в Аккайынском районе – 17%, Кызылжарском – 33%», - сказал К. Аксакалов.

Глава региона подчеркнул, что датчики нужно установить в этом отопительном сезоне. Есть факты, когда устройства вовремя срабатывали и спасали человеческие жизни.

«В городе идет строительство многоэтажек. Вопрос функционирования систем пожар безопасности требует особого внимания. Акимат города вместе с департаментом по чрезвычайным ситуациям должен провести соответствующую работу с председателями ОСИ и простых товариществ на предмет соблюдения правил пожарной безопасности и устранения выявленных нарушений. Нарушений там немало. Есть факты, когда жильцы самовольно снимают эвакуационные лестницы в лоджиях квартир, закрывают люки. Тем самым закрывают единственный путь спасения, если вдруг случится беда. Таких примеров много», - заявил К. Аксакалов.