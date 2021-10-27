Обеспечить цифровую оптимизацию госуслуг поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства в ходе заседания Комиссии по вопросам внедрения цифровизации указал на важность постоянной актуализации содержания госуслуг. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Задача не в том, чтобы просто конвертировать сервисы из офлайн в онлайн. «Цифра» должна сократить само количество госуслуг и связанных с ними запросов, ответов, согласований. Государственные услуги должны быть комплексными и проактивными. Цифровую трансформацию госорганов следует рассматривать как инструмент борьбы с бюрократией, коррупцией и неэффективностью», – считает Президент.

Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с НПП «Атамекен» провести ревизию всех оказываемых госуслуг и обеспечить их цифровую оптимизацию. С практической точки зрения он выделил две наиболее проблемные сферы – строительство и земельные отношения.

Говоря о ситуации в строительной отрасли, Глава государства заявил о необходимости поэтапного перехода от бумажных документов к цифровому формату при подготовке технико-экономических обоснований, проектно-сметной документации и государственной экспертизы.

«Предстоит обеспечить современное нормативное-правовое регулирование применения BIM-технологий. Это существенно сократит сроки, уменьшит коррупциогенность этой сферы и, конечно, снизит стоимость строительства. Прошу Правительство определить данную сферу в качестве одного из приоритетов работы Цифрового офиса», – отметил он.

В земельной сфере, как полагает Президент, цифровизация поможет решить проблемы с прозрачностью распределения земель и очередями.

Касым-Жомарт Токаев поручил полностью оцифровать выбор и выделение земельных участков под бизнес, ускорить работу по созданию Единого государственного кадастра недвижимости и ввести данную информационную систему в промышленную эксплуатацию не позднее первого полугодия 2022 года.

«Цифровые инструменты следует активно и масштабно внедрить для определения качества строительных работ. Основные строительные компании осваивают огромный объем государственных средств для строительства жилья, школ, больниц, дорог и других важных объектов большой социальной значимости. Но качество этих объектов, прямо скажем, зачастую «ни в какие ворота не лезет», вызывает большие сомнения. Это приводит к возмущению граждан. Поэтому Правительство должно обратить самое пристальное внимание на эту проблему и использовать цифровые инструменты», – отметил Глава государства.