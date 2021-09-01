Обеспечить безопасность адвокатской деятельности поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить безопасность адвокатской деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует продолжать эффективную борьбу с коррупцией. Профильному агентству следует до конца года внести на утверждение стратегический документ, определяющий программу наших действий на среднесрочный период», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании палат Парламента.

При этом, по словам Президента, особое внимание следует уделить искоренению бытовой коррупции.

«Защищая права граждан, нельзя забывать и о правах правозащитников, в том числе адвокатов. Следует обеспечить безопасность их деятельности, пресекать незаконные действия, препятствующие их работе», - отметил Глава государства.

«Все выше указанные меры являются составной частью нашего стратегического курса, направленного на совершенствование политической системы и защиту прав человека», - заключил К. Токаев.