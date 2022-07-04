Обеспечение стабильности в Каракалпакстане является своевременным – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Собеседники обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил своевременность решений узбекского руководства по обеспечению стабильности в Каракалпакстане. Президент Казахстана пожелал Шавкату Мирзиееву успехов в проведении референдума по внесению изменений в Конституцию, подчеркнув, что это событие станет важным моментом в реализации программы масштабных политических и социально-экономических преобразований в братском Узбекистане.

Главы государств также обсудили повестку дня предстоящей Консультативной встречи лидеров Центральной Азии в Кыргызстане.

Фото: akorda.kz