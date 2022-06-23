Обеспечение правопорядка и защита граждан. Казахстанской полиции исполнилось 30 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 23 июня, Министерству внутренних дел РК - самому крупному и многофункциональному государственному органу - исполняется 30 лет. За это время ведомство прошло несколько этапов развития и реформ. Среди которых переход на сервисную модель взаимоотношений с гражданами - формирование «полиции шаговой доступности», структурное реформирование, эффективная кадровая политика, внедрение цифровых технологий, повышение доверия граждан к полиции. Что изменилось за эти годы в правоохранительных органах и над чем еще предстоит работать полицейским, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

За тридцать лет казахстанская полиция прошла 4 этапа развития

За 30 лет независимости Казахстана не только правоохранительное ведомство, но и все направления борьбы с преступностью прошли различные стадии развития, которые можно разделить на 4 этапа.

На первом этапе, в 90-е годы, когда экономика и производство в Казахстане были застойными, широко распространились организованная преступность. Бандитизм, рэкетирство стали «профессией». Усилилась международная организованная преступность. Нужны были срочные и системные меры по борьбе с организованной преступностью.

С этой целью в 1992 году был принят Указ «Об усилении борьбы с организованной преступностью и коррупцией» и проведены организационно-структурные изменения. В итоге в МВД было создано управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Благодаря принятым законодательным, организационным и практическим мерам, а также кропотливому труду сотрудников органов внутренних дел рост и влияние организованной преступности удалось ликвидировать.

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, говоря об этом периоде во время недавнего выступления в прямом эфире одного из республиканских телеканалов, отметил, что тогда уже нужно было принимать меры с дальновидным прицелом.

«Надо сказать, что несмотря на то, что мы были суверенной страной, тогда мы использовали уголовное законодательство советской эпохи 1959 года (УК / УПК - от 22 июля 1959 года). Кроме того, переход к рыночной экономике и общественные преобразования требовали долгосрочных стратегических мер. С этого момента начался второй этап», - сказал министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.

В 1998 году вступил в силу Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан.

«За счет этого было создано первое самостоятельное уголовное законодательство независимого Казахстана, ужесточена ответственность, ущемляющая личные имущественные права; введены новые составы преступлений, а также пересмотрена система уголовных наказаний», - отметил министр.

Новый Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы были приняты в 2015 году. Отсюда принято отсчитывать третий этап развития казахстанской полиции.

На этом этапе правовая политика начала развиваться в направлении «двойного вектора».

С одной стороны, закон был смягчен для тех, кто совершил преступление небольшой тяжести или преступление впервые - расширялись альтернативные формы наказания.

С другой стороны, была ужесточена ответственность за общественно опасные и тяжкие преступления:

- введен институт уголовного проступка (уголовный проступок);

- введен институт следственного суда;

- расширились компетенции адвокатов;

- срок задержания подозреваемых сократился с 72 до 48 часов;

- введено более тысячи санкций с ограничением свободы и штрафом (658/1 086).

Количество тюремного населения было сокращено в 3 раза

«Благодаря этому количество заключенных сократилось со 100 до 34 тыс. 14 старых исправительных учреждений были закрыты.

В настоящее время мы вышли на 97-е место по индексу тюремного населения. Ранее в мире по количеству «тюремного населения» Казахстан находился на третьем месте», - отметил прогресс глава ведомства.

При этом, по его словам, усилился принцип обязательности наказания.

«Ужесточена ответственность за особо тяжкие преступления, организованную преступность, систематическую коррупцию, педофилию, пытки, терроризм и экстремизм.

Бытует мнение, что «раньше в советское время жили мирно, преступлений не было». Это не так. Раньше не было интернета, Ватсапа, Instagram, Телеграма и других источников информации и коммуникаций. Например, то, что происходило в одной части большого города, другая сторона не знала. А сейчас вся страна в курсе любого события», - подчеркнул Марат Ахметжанов.

Тем не менее, как он отметил, преступлений в то время было не так уж и мало, и даже количество некоторых тяжких преступлений превышало сегодняшние показатели.

Возьмем факты умышленных убийств. Так, за эти годы количество умышленных убийств в Казахстане уменьшилось в 3 раза с 2581 до 764.

В целом, общее количество регистрируемых уголовных правонарушений с каждым годом снижается. Этому способствовала новая модель уголовного расследования.

В рамках нового уголовного законодательства введен единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Регистрируются любые обращения граждан. Усилен механизм защиты прав потерпевшего. Таким образом, были устранены случаи сокрытия преступлений.

Кроме того, усилен механизм защиты прав потерпевшего.

«Нормы, касающиеся прав граждан, проходят 3 ступени фильтра.

Особенность этого в том, что он позволяет контролировать решения следователя на начальном этапе. Препятствует необоснованному преследованию граждан», - отметил министр МВД.

По его словам, основанием для беспроблемного перехода на эту новую модель уголовного расследования послужили электронные уголовные дела.

Как внедряются цифровые технологии?

В настоящее время более 70% дел сотрудниками полиции расследуются в электронном формате. Это не только обеспечивает прозрачность работы и снижает риски коррупции, но и предотвращает волокиту расследования.

Всего органами внутренних дел населению оказывается 39 видов государственных услуг.

Кроме того, в повседневной работе сотрудники полиции тесно взаимодействуют с населением во многих направлениях.

Сейчас принимаются меры по совершенствованию и улучшению работы полиции. Эти меры новые и современные направлены на запросы населения, на защиту интересов общества.

В частности, расставлены приоритеты в деятельности полиции. Дебюрократизация, цифровизация и оптимизация всех процессов, которые позволят усовершенствовать систему МВД, проводить глубинный анализ, выявлять причины совершения и роста преступлений, принимать меры по их предупреждению и профилактике.

Эта работа является логическим продолжением Указа Президента «Об избавлении государственного аппарата от бюрократии» (13 апреля т.г.).

Предприняты меры по снижению бумажного документооборота.

Кроме того, в МВД отказались от «плановых показателей» и передачи приоритетности работы в отчетность. В центре внимания - защита прав граждан, а не решение ведомственных проблем. Новая казахстанская полиция должна использовать проблемно-ориентированный подход в своей работе.

Все эти меры выполняются в рамках перехода на «сервисную модель» полиции, внедрить которую поручил Глава государства, где полиция работает по принципу партнерских отношений с населением.

Суть сервисной полиции – это гарантия предоставления каждому человеку, обратившемуся в полицию:

- законного,

- своевременного,

- всестороннего,

- информированного,

- вежливого, качественного сервиса.

Во-вторых, это внедрение проблемно-ориентированного подхода. Жители каждого района и местного сообщества должны быть уверены, что их проблемы по вопросам безопасности будут решаться местной полицией в партнерство с ними.

«Законопослушная часть общества, простые казахстанцы должны почувствовать реальные изменения в отношениях с полицией.

Мы прилагаем все усилия для этого», - подчеркнул министр.

Напомним, в октябре 2020 года Президент Касым-Жомарт Токаев определил первостепенные задачи, которые стоят перед Министерством внутренних дел в процессе реформирования системы: это переход на сервисную модель взаимоотношений с гражданами - формирование «полиции шаговой доступности», структурное реформирование, эффективная кадровая политика, внедрение цифровых технологий, а также повышение доверия граждан к полиции.

Усилена роль участкового полицейского

Глава государства обозначил участкового инспектора ключевой фигурой национальной сервисной модели полиции и поручил повысить статус участкового, предоставить ему все полномочия для эффективной работы.

Сегодня участковые инспекторы полиции являются самой многофункциональной службой в системе органов внутренних дел. Они обеспечивают правопорядок, дорожную безопасность, контроль в сфере миграции населения, охраны территории, окружающей среды, благоустройства и многое другое. Участковый вправе осуществлять уголовное производство, самостоятельно налагать взыскания по более, чем 50 составам административных правонарушений. Им контролируется поведение, образ жизни и опасность различных категорий судимых лиц, семейных тиранов и других маргинальных элементов. Участковый инициирует перед органами здравоохранения вопросы принудительного лечения лиц с алкогольной зависимостью. Сегодня на наркологических учетах стоит около 100 тысяч таких граждан. В силу своих функциональных обязанностей он контактирует с населением. Это играет важную роль в реализации цели принципа «полиция в шаговой доступности», поскольку участковый на селе является единственным представителем полиции, а порой и государственной власти.

Кроме того, в 2019 году участковым была повышена зарплата на 20%, в 2020 она была повышена еще на треть. Участковым с июля 2019 года выплачивается компенсация за аренду жилья, а с 1 января 2020 года это право предоставлено и их помощникам.

Более 11% штатной численности были сокращены

В отношении структурного реформирования и эффективной кадровой политики с 2020 года были упразднены более 11% штатной численности правоохранительных органов. Сокращение было произведено преимущественно за счет вакантных должностей.

Тогда количество полицейских на 100 тыс. населения составило 372 (снижен с 471). При этом данная цифра сравнима со среднеевропейским показателем: Бельгия – 412, Чехия – 383, Франция – 340.

Кроме того, многие функции, за которые были ответственны полицейские, были оптимизированы. Например, был реорганизован Комитет административной полиции. Он освобожден от функций охраны (10 233 ед.) и ориентирован на выполнение трех задач. Это профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и дорожной безопасности.

Поэтапное увеличение зарплаты до 90%

Повышение зарплат полицейским производится с 2019 года поэтапно. До 2023 года зарплата сотрудников полиции будет увеличена от 50 до 90%.

В ноябре 2021 года в МВД сообщили, что, например, зарплата сержантов будет увеличена от 81тыс. до 140 тыс. тенге, зарплата лейтенантов - от 103тыс. до 174 тыс. тенге.

В результате всех этих реформ уровень доверия населения к полиции повысился по результатам опроса казахстанцев в 2021 году.

34,5% казахстанцев, опрошенных в ноябре-декабре 2021 года, оценили уровень безопасности в районе своего проживания как вполне удовлетворительный. Ранее, в апреле-мае 2021 года, аналогичную оценку уровня безопасности выставили лишь 32,2% населения.

Новые поручения по реформам правоохранительных органов

После трагических январских событий Глава государства поручил внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы.

В своем выступлении на заседании Мажилиса Парламента Президент подчеркнул, что необходимо внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы.

«Мы значительно продвинулись в деле создания сервисной модели полиции и модернизации уголовного процесса. Но нам нужно быть готовыми противостоять тотальным террористическим атакам. Командованию силовых структур незамедлительно приступить к отработке боевых навыков, оснащению эффективными средствами защиты и нападения», - отметил Глава государства.

Президент отметил, что необходимо повысить и правовую защищенность полицейских.

«Ужесточить ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение законным требованиям», - поручил Токаев.

В ходе совещание с руководящим составом министерства в феврале этого года Глава государства отметил, что первыми, кто принял удар провокаторов и радикальных сил в ходе январских трагических событий, стали сотрудники органов внутренних дел.

По его словам, многие сотрудники полиции, оставаясь верными своему долгу, проявили стойкость и мужество при обеспечении правопорядка и безопасности граждан.

Вместе с тем Президент обратил особое внимание на необходимость обеспечения законности, соблюдения прав граждан в ходе расследования.

«Надо сказать, что эта трагедия обнажила и немало недостатков в системе органов внутренних дел. Нужно максимально извлечь уроки прошедшей трагедии, выявить и устранить все предпосылки для недопущения повторения таких событий, в том числе установить всех преступников и провокаторов для привлечения к установленной законом ответственности. Но при этом нужно жестко пресекать недозволенные методы расследования», – указал Президент.

Напомним, Глава государства поручил ужесточить наказание за пытки заключенных, назвав их неприемлемыми для нашего общества.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что органы внутренних дел должны быть гарантом обеспечения правопорядка и безопасности наших граждан.

В целом, за 30 лет независимости основные показатели преступности в Казахстане сократились в 3 раза. При этом, несмотря на вызовы времени, количество регистрируемых уголовных правонарушений с каждым годом уменьшается в стране.

Следует отметить, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе XXV Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, который состоялся 17 июня, анонсировал новый пакет реформ правоохранительной системы в сентябре т.г.

Рабига Нурбай