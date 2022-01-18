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Обеспечен пятимесячный запас основных видов продовольствия – Минторговли

18 Января 2022 12:54
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Обеспечен пятимесячный запас основных видов продовольствия – Минторговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Практически обеспечен пятимесячный запас основных видов продовольствия, что гарантирует нам недопущение дефицита на рынке. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В реализацию поручений Главы государства по сдерживанию уровня инфляции и усилению мер государственного регулирования, отраслевыми государственными органами выработан ряд мер. Межведомственное взаимодействие будет координироваться на уровне Правительства», - отметил министр торговли и интеграции на заседании Правительства.

Касаясь мер по сдерживанию цен на социально-значимые продовольственные товары, министр отметил, что, во-первых, это меры по обеспечению физической и ценовой доступности основных видов продовольственных товаров. «По данному направлению Министерством сельского хозяйства ведётся планомерная работа по насыщению внутреннего рынка товарами отечественного производства. В настоящий момент практически обеспечен 5-ти месячный запас основных видов продовольствия, что гарантирует нам недопущение дефицита на рынке», - отметил министр торговли и интеграции на заседании Правительства.

По его словам, Министерством сельского хозяйства совместно с Министерством торговли и интеграции будут определены балансы производства-потребления и при необходимости экспортные ограничения.

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#Правительство РК   #Экономика   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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