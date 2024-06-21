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    15:29, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Обещала смягчение приговора Бишимбаеву за 100 млн тенге: мошенница арестована

    полиция
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Жительница столицы подозревается в присвоении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Антикор.

    - Антикоррупционной службой по заявлению родственников Бишимбаева К. проводится досудебное расследование в отношении жительницы столицы «Г». Она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, то есть в завладении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву К. Действия подозреваемой квалифицированы по подстрекательству к даче взятки в особо крупном размере. Проверяются другие эпизоды ее преступной деятельности, - говорится в сообщении.

    Отмечается, что с санкции суда подозреваемая взята под стражу. Расследование продолжается.

    Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

     

    Теги:
    Куандык Бишимбаев Мошенничество Суды Взятка Антикор Дело Бишимбаева
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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