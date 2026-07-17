Обещал трудоустроить в Англии: в Астане осудили мошенника из TikTok

В столице вынесли приговор мужчине, который через социальные сети предлагал помощь в трудоустройстве за границей, однако после получения денег переставал выполнять обещания. От его действий пострадали 10 человек, передает Kazinform со ссылкой на столичную прокуратуру .

Житель Астаны под видом помощи с трудоустройством в Англии обманул 10 человек, похитив у них более 1 млн тенге. Суд назначил ему 3 года 6 месяцев ограничения свободы, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в прокуратуре столицы, мужчина размещал в социальной сети TikTok объявления с предложением помочь найти работу в Англии. Во время переписки он создавал видимость оказания услуг: консультировал потенциальных клиентов, направлял анкеты для заполнения и убеждал перечислить оплату за оформление.

Получив деньги, выполнять взятые на себя обязательства он не собирался, а похищенными средствами распоряжался по своему усмотрению.

В результате мошеннической схемы пострадали 10 граждан. Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 1 млн тенге.

Вину подсудимого прокуратура полностью доказала в суде. При назначении наказания были учтены признание вины, раскаяние, отсутствие судимости и добровольное возмещение причиненного ущерба.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Осужденному запрещено менять место жительства и работы без уведомления службы пробации, посещать развлекательные заведения, где употребляют алкоголь, а при отсутствии работы он обязан зарегистрироваться в качестве безработного. Также ему запрещено находиться вне дома с 22:00 до 06:00. Если у осужденного не будет постоянного места работы или учебы, он ежегодно будет привлекаться к принудительным работам сроком 100 часов на протяжении всего периода наказания.