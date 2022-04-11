Обещавший устройство на работу в школу за 600 тыс тенге мошенник задержан полицией

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Толебийском районе стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве, который обещал трудоустроить сельчанина. В отдел полиции с заявлением обратился местный житель о том, что стал он жертвой мошенника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Со слов потерпевшего, малознакомый человек заверил его, что поможет трудоустроиться учителем в школу. За это, в 2021 году аферист выманил у потерпевшего 600 000 тенге. Однако, до сегодняшнего дня, не дождавшись ни обещанного трудоустройства, ни возврата денег, мужчина обратился в полицию.

Данный факт толебийские полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество». Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого, местного жителя. При проверке установлено, что аферист оказался безработным. Как выяснилось, мошенник дал потерпевшему ложные обещания, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают граждан от необходимости проявлять осторожность и быть внимательными. Не стоит доверять неизвестным людям, предлагающие сомнительные услуги по трудоустройству, получению кредита или иных материальных благ. Если же Вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.