Обещавший получение квартир по госпрограммам мошенник задержан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержан 29-летний мужчина, обещавший своим знакомым получение квартир по госпрограммам в ускоренном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

За свои услуги мошенник требовал свыше 1,5 тысячи долларов. Ему инкриминируется 20 криминальных эпизодов.

«Подозреваемый – гражданин Г., представляясь работником одной из ипотечных компаний, заверял своих жертв, что сможет предоставить квартиры либо ускорить очередь в получении жилья по государственным программам. На самом деле безработный человек убеждал людей так, что те приводили своих родственников и друзей. За свои услуги в оказании «помощи» он требовал денежное вознаграждение не меньше 750 тысяч тенге. Со всех получал разные суммы, в зависимости от сложности «услуги». Граждане в итоге остались ни с чем. Злоумышленник взятые на себя обязательства выполнять не собирался и тратил деньги свои нужды», - сообщил начальник управления Медеуского района Даурен Утебаев.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В отношении него проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования по ст.190 УК РК (Мошенничество).

Граждан, пострадавших от преступных действий указанного лица, полиция просит обратиться по следующим телефонам: 254-48-02; 254-48-09.

Полиция Алматы призывает граждан быть более бдительными и менее доверчивыми. Стражи порядка советуют по вопросам получения какой-либо услуги обращаться напрямую в организацию.







