Обещавшие объехать блокпост окольными путями частные извозчики задержаны в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержаны пятеро мужчин, которые за вознаграждение обещали гражданам завести их в город, минуя блокпосты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что их задержали полицейские на блокпосту №20, дислоцированном в западном направлении от города.

«Свою помощь они оценили сумму от трех до пяти тысяч тенге с человека. Мужчины были задержаны и привлечены к ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ст.476 КРКобАП (Нарушение режима чрезвычайного положения). Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы эти лица были оштрафованы», – сообщил начальник Управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

В этой связи, Департамент полиции города Алматы в очередной раз призывает граждан к соблюдению законности и не искать незаконных способов пересечения блокпостов.

«Заверяю, что эти попытки будут тщетными и не увенчаются успехом. А лиц, желающих заработать легких денег в период чрезвычайного положения, предупреждаю об ответственности. Такие факты будут пресекаться на корню», – уточнил Аханов.

Ранее сообщалось о задержании таксиста , который обещал перевезти людей через блокпост Алматы за две тысячи тенге.

С 00:00 часов 22 марта в Алматы начал действовать запрет на въезд и выезд начинает действовать. Все железнодорожное и авиационное сообщение из Алматы и в город остановлено.

Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.

В акимате предоставили полный список по пропускной системе города Алматы (выезд/въезд из/в город).



