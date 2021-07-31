Обещавшего устроить граждан в военную структуру мошенника задержали в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Мошенник выманил крупную сумму денег у женщины, обещая помочь ей устроиться на работу в военную структуру в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

В дежурную часть Тулькубасского РОП с заявлением обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенничества с трудоустройством. По ее словам, малознакомый мужчина обещал трудоустроить ее на работу в военную структуру. За это мошенник выманил у потерпевшей 400 тысяч тенге. Не дождавшись ни обещанной работы, ни возврата денег, сельчанка обратилась в полицию. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Тулькубасского РОП задержали подозреваемого, местного жителя, которого доставили в районный отдел. Как выяснилось, войдя в доверие к потерпевшей, мошенник под предлогом трудоустройства выманил деньги и скрылся.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.