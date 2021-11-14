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Обещавшего помощь в оформлении участков мошенника задержали в Туркестанской области

14 Ноября 2021 19:01
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Обещавшего помощь в оформлении участков мошенника задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские задержали мошенника, обещавшего помощь в оформлении участка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

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«В дежурную часть Тулькубасского РОП с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Со слов потерпевшего, некий знакомый, обещая помочь в оформлении документов на землю, обманом выманил у него 70 тысяч тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Тулькубасского РОП задержали подозреваемого, местного района, и доставили в отдел полиции. Как выяснилось, полученные путем мошенничества деньги аферист потратил на собственные нужды», - сообщили в департаменте полиции области.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК «Мошенничество».

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть внимательными и не доверять свое имущество малознакомым людям, предлагающим сомнительные услуги.

Напомним, недавно полицейские Туркестанской области задержали мошенников, присвоивших 35 миллионов тенге.


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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Регионы   #Общество   #Мошенничество  
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