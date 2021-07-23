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Обещавшая соцпомощь мошенница обманула 19 жителей Туркестанской области

23 Июля 2021 11:36
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Обещавшая соцпомощь мошенница обманула 19 жителей Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали аферистку, обещавшую соцпомощь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратились местные жительницы о том, что они стали жертвами мошенничества. По словам потерпевших, их доверчивостью воспользовалась малознакомая женщина, которая выманила у них крупную сумму денег. Войдя в доверие, аферистка обещала сельчанкам помощь в получении соцпомощи от государства в размере «миллиона тенге». С каждой жертвы подозреваемая выманила от 50 до 180 тысяч тенге и скрылась.

Полицейские зарегистрировали факт в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сайрамского РУП установили подозреваемую. Задержанной является жительница Сайрамского района, ранее судимая.

Как выяснилось, подозреваемая оказалась причастна к 19 фактам мошенничества. В большинстве случаев аферистка обещала потерпевшим помощь в получении соцпомощи, а в одном факте она выманила у жертвы 650 тысяч тенге, обещая помочь с приобретением жилья без очереди.

По факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Следствием продолжается выяснения причастности аферистки к другим аналогичным преступлениям.



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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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